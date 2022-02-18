Огонь уничтожил легковушку посреди дня в Кемерове

По данным борцов с огнем, сигнал в ведомство поступил в четверг, 17 февраля, в 14:06 по местному времени. После чего на улицу Камышинская в областном центре выехали семь пожарных и две единицы спецтехники. На месте выяснилось, что воспламенился легковой автомобиль ВАЗ-2105 1997 года выпуска.
– На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем. Уничтожена полностью, – рассказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Ликвидировать возгорание удалось в 14:14. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности транспортного средства.
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