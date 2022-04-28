Огонь уничтожил легковушку на кемеровской трассе

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На одной из кемеровских трасс вспыхнула легковушка. В экстренных службах региона AVOKADO прокомментировали инцидент с оплавившейся на дороге иномаркой.

В Сети кузбасские автомобилисты поделились видео, на которое попал пожар в легковушке. Можно заметить, что пламя практически полностью охватило переднюю часть машины. В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что сигнал об огненном инциденте поступал диспетчерам вчера в 20:49 по местному времени. Тогда спасатели выезжали на трассу Кемерово-Новокузнецк.

На момент прибытия Mazda 3 2006 года выпуска горела открытым пламенем. В результате выгорел моторный отсек, обгорел салон на всей площади, уточнили в ведомстве.

Потушить пламя удалось в 21:22. Причину воспламенения предстоит выяснить специалистам.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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