Огонь уничтожил легковушку на кемеровской трассе

В Сети кузбасские автомобилисты поделились видео, на которое попал пожар в легковушке. Можно заметить, что пламя практически полностью охватило переднюю часть машины. В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что сигнал об огненном инциденте поступал диспетчерам вчера в 20:49 по местному времени. Тогда спасатели выезжали на трассу Кемерово-Новокузнецк.
– На момент прибытия Mazda 3 2006 года выпуска горела открытым пламенем. В результате выгорел моторный отсек, обгорел салон на всей площади, – уточнили в ведомстве.
Потушить пламя удалось в 21:22. Причину воспламенения предстоит выяснить специалистам.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
Загрузка комментариев