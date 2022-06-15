Огонь уничтожил крышу и веранду дома в Новокузнецке

Сигнал о возгорании на улице Трудармейская в Новокузнецке поступил сегодня, 15 июня, в 04:00. К моменту прибытия первого подразделения горела крыша и веранда нежилого частного дома, рассказали корреспонденту AVOKADO в кузбасском ГУ МЧС.

В результате пожара обрушилась крыша дома и частично ‒ перекрытие, обгорели стены внутри. Кроме того, полностью сгорела веранда. Возгорание удалось ликвидировать в 04:29. Общая площадь пожара составила 70 м². К тушению привлекались девять человек и две единицы техники.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.