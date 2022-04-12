Огонь уничтожил кроссовер посреди ночи в Новокузнецке

Собеседница из кузбасского ГУ МЧС рассказала корреспонденту AVOKADO, что минувшей ночью в 2:40 по местному времени 10 пожарных на двух автоцистернах выезжали на проспект Октябрьский в Новокузнецке, где огонь охватил автомобиль Nissan Qashqai 2009 года выпуска.
– На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем. В результате полностью выгорел моторный отсек, частично салон и передние покрышки, – уточнили в ведомстве.
Ликвидировать возгорание удалось в 2:53. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам.
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