Огонь уничтожил комнату в многоквартирном жилом доме в Юрге

Сегодня днем, 20 декабря, в районе 11:23 по местному времени борцы с огнем получили информацию о возгорании в многоквартирном жилом доме на пять этажей в Юрге. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым.
– К тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники. Огонь полностью уничтожил мебель и пол в комнате, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.
Общая площадь пожара составила 18 м². Обуздать пламя специалистам удалось к 11:38. Причины, из-за которых произошел инцидент, уточняются.
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