Огонь уничтожил комнату в многоквартирном жилом доме в Юрге

0
Фото:  

Днем в понедельник, 20 декабря, в кузбасском городе загорелась квартира в многоквартирном доме. Подробности инцидента корреспонденту интернет-журнала AVOKADO озвучили в областном ГУ МЧС.

Сегодня днем, 20 декабря, в районе 11:23 по местному времени борцы с огнем получили информацию о возгорании в многоквартирном жилом доме на пять этажей в Юрге. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым.

К тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники. Огонь полностью уничтожил мебель и пол в комнате, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Общая площадь пожара составила 18 м². Обуздать пламя специалистам удалось к 11:38. Причины, из-за которых произошел инцидент, уточняются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31936

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined