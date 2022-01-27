Огонь уничтожил карьерную технику на кузбасском разрезе

Информация о происшествии появилась в среду вечером, 26 января. Интернет-пользователь опубликовал видеозапись, на котором запечатлен горящий БелАЗ. В подписи к посту он указал, что инцидент произошел на разрезе "Бачатский" (Кузбассразрезуголь) неподалеку от города Белово.

Для уточнения подробностей журналист AVOKADO обратился в пресс-службу "Кузбассразрезугля", где информацию о возгорании многотонной карьерной техники подтвердили. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

– Создана комиссия для проведения расследования причин. Сейчас предприятие работает в штатном режиме, – рассказала собеседница интернет-журналу.

Сотрудники МЧС не привлекались. Можно предположить, что огонь был потушен собственными силами разреза.