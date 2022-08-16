Огонь уничтожил иномарку в одном из дворов кузбасского города

Накануне, 15 августа, ленинск-кузнечане поделились в Сети видеозаписью, на которую попала охваченная пламенем машина, припаркованная во дворе одного из домов на улице Пушкина. На кадрах видны также огнеборцы, занимающиеся ликвидацией возгорания. Судя по размещенным позднее фотографиям, в результате пожара транспортное средство получило критический урон.

В ГУ МЧС России по Кемеровской области журналисту AVOKADO рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 15:44. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что иномарка Daewoo Nexia горит открытым пламенем. Ликвидацией возгорания занимались шесть человек и одна единица техники, полностью потушить огонь удалось уже в 15:52. В результате пожара обгорел моторный отсек и салон автомобиля.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования иномарки.