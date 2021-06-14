Огонь уничтожил грузовик на кузбасской трассе

Грузовик загорелся на проезжей дороге близ поселка Тальжино в воскресенье, 13 июня. Об инциденте сообщили очевидцы отметив, что транспорт полыхает в районе железнодорожного переезда.
– На момент прибытия первого подразделения автомобиль полностью объят пламенем. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие, – заявили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Ликвидировать открытое пламя удалось с помощью усилий девяти борцов с огнем. Из предварительной версии ведомства следует, что причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов грузового автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: Инцидент Кузбасс
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