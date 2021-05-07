Огонь уничтожил дорогую легковушку в Кемерове

Инцидент произошел в пятницу, 7 мая, на улице 2-й Камышинской в кузбасской столице вспыхнул элитный автомобиль. Борцы с огнем получили сигнал о буйстве пламени в 5:11, на тушение на двух автоцистернах выдвинулись семь человек.
– На момент прибытия Mercedes-AMG 63 2014 года выпуска горел открытым пламенем. В результате выгорел полностью моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие левого крыла, – передает комментарий ГУ МЧС сайт VSE42.Ru.
Усмирить бесконтрольные искры удалось в 5:21. Специалисты устанавливают причины происшествия.
Загрузка комментариев