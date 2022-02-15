Огонь уничтожил дом под утро в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области ранним утром произошел серьезный пожар, который практически полностью уничтожил дом и постройки на жилом земельном участке. В ГУ МЧС журналисту AVOKADO раскрыли подробности инцидента.

Огонь разгорелся под утро в 5:21 в частном доме на Малой в городе Прокопьевск. По данным спасателей, на момент прибытия первого подразделения само здание и постройки во дворе полыхали открытым пламенем, в результате полностью сгорела и обрушились обрешетка крыши жилища, а также обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 246 м².


На тушение выезжали 19 человек и пять единиц техники. Полностью ликвидировать открытое горение удалось только к 7:18.


По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Да!
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