Огонь уничтожил дом под утро в кузбасском городе

Огонь разгорелся под утро в 5:21 в частном доме на Малой в городе Прокопьевск. По данным спасателей, на момент прибытия первого подразделения само здание и постройки во дворе полыхали открытым пламенем, в результате полностью сгорела и обрушились обрешетка крыши жилища, а также обгорели стены внутри и снаружи. Общая площадь пожара составила 246 м².

На тушение выезжали 19 человек и пять единиц техники. Полностью ликвидировать открытое горение удалось только к 7:18.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.