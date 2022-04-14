Огонь уничтожил частный дом в кузбасском городе

Днем в среду, 13 апреля, региональные борцы с огнем получили сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Репина в Гурьевске. Уточняется, что инцидент произошел в 15:07 по местному времени, а на тушение объекта выезжали семь человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия горела крыша дома открытым пламенем. В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка кровли, также полностью обгорели стены. Общая площадь составила 60 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Полностью ликвидировать пламя удалось только в 15:19. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.