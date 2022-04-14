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Огонь уничтожил частный дом в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области посреди дня разгорелся пожар в частном доме. В экстренных службах региона AVOKADO раскрыли подробности инцидента.

Днем в среду, 13 апреля, региональные борцы с огнем получили сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Репина в Гурьевске. Уточняется, что инцидент произошел в 15:07 по местному времени, а на тушение объекта выезжали семь человек на двух автоцистернах.

На момент прибытия горела крыша дома открытым пламенем. В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка кровли, также полностью обгорели стены. Общая площадь составила 60 м², – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Полностью ликвидировать пламя удалось только в 15:19. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

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