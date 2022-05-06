Огонь уничтожил баню и хозпостройки на кемеровской улице

Сообщение о возгорании на участке по улице Алданская в столице Кузбасса поступило в ГУ МЧС в минувший четверг, 5 мая, в 16:45 по местному времени. На указанный адрес направились семеро человек на двух автоцистернах. Отмечается, что на момент их прибытия пламя охватило крышу хозяйственной постройки.

– В результате у бани сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также обгорели стены внутри и снаружи на всей площади. Еще у одной хозпостройки сгорела и обрушилась крыша, обгорели стены, – рассказали журналисту.

К слову, разрушительный огонь частично повредил постройку на соседнем участке: у нее обгорела стена, но не значительно. Площадь повреждения не превысила 1 м², а общая площадь пожара составила 28,5 м². Обошлось без пострадавших. Предварительная причина произошедшего – человеческая неосторожность.