Огонь уничтожил баню и хозпостройки на кемеровской улице

0
Фото:  

В результате пожара, который произошел на одной из кемеровских улиц, сгорели хозяйственные постройки, в их числе оказалась и баня. Всего огонь охватил более 28 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на участке по улице Алданская в столице Кузбасса поступило в ГУ МЧС в минувший четверг, 5 мая, в 16:45 по местному времени. На указанный адрес направились семеро человек на двух автоцистернах. Отмечается, что на момент их прибытия пламя охватило крышу хозяйственной постройки.

– В результате у бани сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также обгорели стены внутри и снаружи на всей площади. Еще у одной хозпостройки сгорела и обрушилась крыша, обгорели стены, – рассказали журналисту.

К слову, разрушительный огонь частично повредил постройку на соседнем участке: у нее обгорела стена, но не значительно. Площадь повреждения не превысила 1 м², а общая площадь пожара составила 28,5 м². Обошлось без пострадавших. Предварительная причина произошедшего – человеческая неосторожность.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36033

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined