Огонь с постройки перекинулся на жилой дом в Новокузнецке

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За минувший вечер на юге Кузбасса произошел пожар в двух домах. Как оказалось, с нежилого строения пламя перекинулась на соседнее жилище и повредило его.

Пожар возник в нежилом доме и сарае на переулке Могилевский в Новокузнецке. Сигнал о ЧП поступил борцам с огнем вчера 29 июня в 17:41. Как оказалось, пламя от строения перекинулось на соседнее жилое здания, повредив его обшивку на площади 15 "квадратов".

Нежилой дом и сарай сгорели полностью: произошло обрушение крыши, обгорели стены. Общая площадь составила 88 "квадратов", – сказали AVOKADO в ГУ МЧС.

Полностью ликвидировать пламя удалось в 18:00. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина – неосторожность при обращении с огнем.

Да!
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