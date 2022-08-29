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Огонь разгорелся в здании бывшей школы в кузбасском городе

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В кузбасском городе пожар разгорелся в здании, где ранее располагалась школа. Специалисты предположили, что огонь возник из-за чьей-то неосторожности.

На просторах Сети жители Ленинска-Кузнецкого сообщили, что в воскресенье, 28 августа, на улице Кирсанова загорелось здание школы. Со слов очевидцев, из строения валил дым. На место ЧП выезжали борцы с огнем.

– На месте работали четыре человека и одна единица техники. Предварительно, пламя разгорелось из-за неосторожного обращения с огнем, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

При этом в комментариях к публикации горожане выразили предположение, что к пожару причастны малолетние вандалы, которые и ранее "изрезали уличные лавки и стены", устраивали прочие буйства на улицах.

Да!
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