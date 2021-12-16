Огонь полностью уничтожил кафе ночью в Шерегеше

Информация о пожаре появилась в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора видеозаписи, огонь охватил заведение общепита "Монтана" в секторе "Е" в Шерегеше.

– На момент прибытия пожарных одноэтажное здание из бруса горело по всей площади. Никто не пострадал, – сообщили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

В ведомстве отметили, что на тушение огня выезжали три отделения пожарных. Полностью ликвидировать пожар удалось только спустя несколько часов.