Огонь от печи уничтожил квартиру кемеровского жилого дома на двух хозяев

По данным борцов с огнем, на момент прибытия первого подразделения дом на улице 5-й участок Шахтостроя горел открытым пламенем. Сигнал о пожаре поступил в ведомство накануне в воскресенье, 23 января, около 20:35 по местному времени. На месте работали 22 специалиста на шести единицах спецтехники.

– В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома на всей площади, а у одной из квартир полностью обрушилось потолочное перекрытие, также обгорели стены здания и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 63 м², – прокомментировали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Предварительная причина произошедшего – это нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. Пламя удалось ликвидировать в 20:56. Никто не пострадал.