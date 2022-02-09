Огонь охватил жилой дом в Промышленной

Сигнал о возгорании в доме на улице Вокзальная в пгт Промышленная произошел во вторник вечером около 18:12 по местному времени. На момент прибытия пожарных горела стена веранды, а внутри дома наблюдалось сильное задымление.

– Специалисты в составе звена газодымозащитной службы отправились на разведку, в ходе которой обнаружили хозяина дома. Мужчину вывели на свежий воздух, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС по Кемеровской области.

К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.