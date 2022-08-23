Огонь охватил жилой дом в кузбасском селе

Сообщение о пожаре в селе Тамбар Тисульского муниципального округа поступило в экстренные службы сегодня, 23 августа, в 02:34. Как сообщили журналисту AVOKADO в кузбасском ГУ МЧС, загорелся жилой дом на улице Маяковского. На место выдвинулись 11 человек и три единицы техники.

На момент прибытия пожарных, открытым огнем горела веранда и крыша дома. Пожар охватил площадь в 158 "квадратов". В результате возгорания обгорела веранда, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также обгорели стены. Полностью ликвидировать пламя удалось в 03:20.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.