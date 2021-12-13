Огонь охватил жилой дом в кузбасском поселке

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Пользователи социальных сетей сообщили о пожаре в одном из поселков Кемеровского района. Сотрудники МЧС прокомментировали ситуацю.

Накануне, 12 декабря, в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена горящая крыша частного дома и сотрудники экстренных служб, работающие над ликвидацией пожара. Автор записи сообщил, что инцидент имел место в поселке Металлплощадка на улице Южной. Корреспондент AVOKADO обратился в управление МЧС по Кемеровской области, чтобы узнать подробности произошедшего.


Сигнал о возгорании поступил в 19:41, на место выехали 30 человек и 8 единиц техники. К моменту прибытия специалистов огонь охватил крышу дома. Ликвидировать открытое горение удалось в 21:10. В результате пожара обгорели стены комнаты на первом этаже, а также сауна. Влиянию огня подверглись вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались восемь человек, сообщают сотрудники регионального МЧС. Данных о пострадавших нет.


Причины пожара выясняются.

Да!
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