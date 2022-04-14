Огонь охватил жилой дом в Кировском районе Кемерова

0
Фото:  

Днем в четверг, 14 апреля, в Сети очевидцы поделились видео с места пожара в Кировском районе областного центра. Оказалось, что загорелся частный дом. В региональном ГУ МЧС журналисту AVOKADO раскрыли подробности.

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Верхотомская в Кировском районе появилось в социальных сетях сегодня днем. Судя по видео, огонь охватил один из домов в частном секторе.


Для прояснения ситуации корреспондент AVOKADO связался с экстренными службами региона, где рассказали, что сигнал о возгорании в жилом доме поступил в ведомство в 14:20 по местному времени. На тушение выехали 12 человек на трех автоцистернах.


Открытое горение удалось ликвидировать в 14:49. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения огня предстоит выяснить специалистам.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35458

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined