Огонь охватил жилой дом в Кировском районе Кемерова

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Верхотомская в Кировском районе появилось в социальных сетях сегодня днем. Судя по видео, огонь охватил один из домов в частном секторе.

Для прояснения ситуации корреспондент AVOKADO связался с экстренными службами региона, где рассказали, что сигнал о возгорании в жилом доме поступил в ведомство в 14:20 по местному времени. На тушение выехали 12 человек на трех автоцистернах.

Открытое горение удалось ликвидировать в 14:49. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возникновения огня предстоит выяснить специалистам.