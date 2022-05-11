Огонь охватил жилой дом в кемеровском частном секторе

Накануне вечером в 18:31 по местному времени борцы с огнем получили сигнал о пожаре в частном доме на двух владельцев в Кировском районе областного центра. На тушение жилища на улице Тружеников, 28 выдвинулись 19 человек. На момент их прибытия пламя объяло крышу дома и уничтожило некоторые хозяйственные постройки.
– В результате хоз постройка и дровяник сгорели полностью, а у бани обгорела кровля и стены. В одной из жилых квартир пожар уничтожил потолочное перекрытие и стены. Общая площадь составила 202 "квадрата", – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.
Полностью ликвидировать возгорание специалистам удалось в 18:57. Предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Видео: ВКонтакте / zylganova
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