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Огонь охватил здание гостиницы в Кузбассе

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Десятки специалистов занимались ликвидацией возгорания в Кемеровской области.

Накануне, 5 мая, в гостинице, расположенной в селе Красный Яр Ижморского района, произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 21:19, сообщили журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу. К моменту прибытия первого подразделения горела кровля.


Площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. В результате инцидента обгорела крыша, стены, а также стояночный бокс. Пострадавших нет. Ликвидировать открытое возгорание удалось в 04:43.


На место происшествия выдвигались 30 человек и восемь единиц техники, в том числе добровольческая пожарная охрана. Причина возгорания выясняется специалистами.

Да!
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