Огонь охватил центральный рынок кузбасского города

Сегодня, 10 декабря, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой очевидцы запечатлели пожар, который, по словам автора ролика, случился на центральном рынке Гурьевска. Корреспондент AVOKADO обратился в региональное МЧС, чтобы выяснить подробности инцидента.

Сигнал о возгорании на центральном рынке Гурьевска поступил сегодня в 04:59. На место выехали 23 человека и семь единиц техники. Площадь пожара составила 950 квадратных метров. К настоящему времени специалисты уже ликвидировали открытое возгорание, сообщили в пресс-службе министерства.

Причины пожара выясняются.