Огонь охватил территорию у стен кузбасского роддома

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Сообщение о пожаре возле одного из родильных отделений в кузбасском городе появилось на просторах Сети. Очевидцы поделились кадрами с места ЧП.

Речь идет о городе Мариинск в Кемеровской области, где, со слов интернет-пользователей, у стен роддома начался серьезный пожар. Судя по фотографиям, могла воспламениться сухая трава в поле у здания. На место выезжали пожарные, заявил автор публикации.

– Техника не справляется. Ветер усугубляет проблему. Огонь пошел в сторону частного сектора. На поле распахивают землю, чтобы остановить огонь, – следует из сообщения.

Информации о пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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