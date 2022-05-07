Огонь охватил территорию у стен кузбасского роддома

Речь идет о городе Мариинск в Кемеровской области, где, со слов интернет-пользователей, у стен роддома начался серьезный пожар. Судя по фотографиям, могла воспламениться сухая трава в поле у здания. На место выезжали пожарные, заявил автор публикации.
– Техника не справляется. Ветер усугубляет проблему. Огонь пошел в сторону частного сектора. На поле распахивают землю, чтобы остановить огонь, – следует из сообщения.
Информации о пострадавших нет.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Загрузка комментариев