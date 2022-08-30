Огонь охватил сразу несколько частных садовых домов в Кузбассе

Сразу два садовых дома загорелись в ТСН "Раздолье" Междуреченского городского округа. Инцидент произошел вчера 29 августа. Сигнал спасателям поступил в 11:27, на тушение были отправлены девять человек и две автоцистерны.

В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что в результате пожара у одной из дач сгорела деревянная обрешетка крыши, было частичное обрушение потолочного перекрытия, а также обгорели стены внутри и снаружи. У второго здания обгорела кровля из дерева, стены полностью. Общая площадь составила 30 "квадратов".

Потушить пламя удалось в 12:00. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.