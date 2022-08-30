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Огонь охватил сразу несколько частных садовых домов в Кузбассе

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В Кемеровской области произошло возгорание частных садовых домов. По предварительной версии, огонь возник из-за неправильного использования электрооборудования.

Сразу два садовых дома загорелись в ТСН "Раздолье" Междуреченского городского округа. Инцидент произошел вчера 29 августа. Сигнал спасателям поступил в 11:27, на тушение были отправлены девять человек и две автоцистерны.


В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что в результате пожара у одной из дач сгорела деревянная обрешетка крыши, было частичное обрушение потолочного перекрытия, а также обгорели стены внутри и снаружи. У второго здания обгорела кровля из дерева, стены полностью. Общая площадь составила 30 "квадратов".


Потушить пламя удалось в 12:00. Причина нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадавших нет.

Да!
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