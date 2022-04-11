Огонь охватил самосвал в кузбасском городе

Самосвал воспламенился в кузбасском городе, о чем журналисту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. Со слов собеседницы, инцидент произошел в воскресенье, 10 апреля, в 9:56 по местному времени. После сигала на тушение тяжеловесной техники выехали 20 человек на трех специальных машинах.

В результате огонь уничтожил двигатель транспортного средства. Полностью ликвидировать пламя удалось в 10:16. Никто не пострадал. По предварительным данным, огонь мог возникнуть из-за неисправности механизмов и узлов транспортного средства.