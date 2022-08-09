Огонь охватил припаркованные иномарки в кузбасском городе

Сигнал о возгорании на улице Центральной в селе Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа поступил в экстренные службы сегодня ночью, 9 августа. Как рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, прибывшие на место пожарные обнаружили объятую пламенем BMW X6. Пожар удалось ликвидировать за полчаса.

В результате возгорания у иномарки полностью выгорел моторный отсек, салон и лако-красочное покрытие. Кроме того, огонь повредил покрытие припаркованной рядом Mazda 6.

Причина возникновения возгорания будет установлена.