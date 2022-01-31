Огонь охватил помещение птицефабрики в Кемеровском районе

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Ночной пожар произошел в складском помещении птицефабрики в одном из поселков Кузбасса. Сотрудники регионального МЧС обозначили журналисту AVOKADO обстоятельства инцидента.

Накануне пользователи социальных сетей разметили фотографию, сделанную в поселке Ясногорский в Кемеровском районе. Подпись к снимку гласит, что в объектив камеры попал пожар, произошедший на яйцескладе птицефабрики. Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.


Сигнал о возгорании поступил в 22:38. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб из-под крыши склада шел дым. В результате инцидента сгорели деревянные стеллажи и мебель, находившиеся в помещении. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров. На тушение выдвигались 19 человек и пять единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 23:06, сообщили журналисту AVOKADO в региональном МЧС.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Да!
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