Огонь охватил поля у кузбасского поселения

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В кузбасском поселке возник пожар, очевидцы засняли мощное пламя на камеру. На место выезжали спасатели.

В Сети жители Кемеровской области сообщили, что в полях в районе поселка Щегловский сегодня в среду, 11 мая, было замечено возгорание. На опубликованных кадрах можно заметить, что над полями поднимается густой дым.

– Щегловский. Горят поля, – уточнил автор в подписи к посту.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где сообщили, что сигнал о воспламенении сухой травы поступил в 11:20. На тушение открытого пламени на четырех автоцистернах выезжали 10 человек. На данный момент огонь полностью ликвидирован.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что огонь охватил жилой дом в кемеровском частном секторе.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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