Огонь охватил подвал жилого дома в Кузбассе

Инцидент произошел накануне вечером, 16 июня, на улице Сибирской в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа. Возгорание возникло в частном доме на две квартиры. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в кузбасском ГУ МЧС.

На момент прибытия первого подразделения из подвала дома шел дым. Самостоятельно эвакуировались пять человек. В результате пожара обгорела деревянная облицовка стены подвального помещения. Ликвидировали возгорание 13 человек и четыре единицы техники, отметили в региональном МЧС.

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.