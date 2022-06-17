Огонь охватил подвал жилого дома в Кузбассе

0
Фото:  

Пожар произошел в подвальном помещении здания в одном из поселков Кемеровской области.

Инцидент произошел накануне вечером, 16 июня, на улице Сибирской в поселке Новостройка Кемеровского муниципального округа. Возгорание возникло в частном доме на две квартиры. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в кузбасском ГУ МЧС.


На момент прибытия первого подразделения из подвала дома шел дым. Самостоятельно эвакуировались пять человек. В результате пожара обгорела деревянная облицовка стены подвального помещения. Ликвидировали возгорание 13 человек и четыре единицы техники, отметили в региональном МЧС.


Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37265

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined