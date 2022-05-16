Огонь охватил площадь в 179 м² в кузбасском городе

Корреспондент AVOKADO выяснил у специалистов ГУ МЧС по Кузбассу, что на улице Космической в Мариинске возникло возгорание. Сигнал о пожаре поступил сегодня, 16 мая, в 00:16. К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горели частные дома и постройки.

В результате происшествия сгорела и обрушилась обрешетка крыши и потолочные перекрытия двух домов, полностью сгорели гараж и баня. Площадь пожара составила 179 м². Ликвидировать возгорание удалось в 01:00, сообщили сотрудники министерства журналисту AVOKADO. На вызов выдвигались 15 человек и пять единиц техники.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.