Огонь охватил площадь в 179 м² в кузбасском городе

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Сотрудники экстренных служб рассказали журналисту AVOKADO о пожаре в Кемеровской области.

Корреспондент AVOKADO выяснил у специалистов ГУ МЧС по Кузбассу, что на улице Космической в Мариинске возникло возгорание. Сигнал о пожаре поступил сегодня, 16 мая, в 00:16. К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горели частные дома и постройки.


В результате происшествия сгорела и обрушилась обрешетка крыши и потолочные перекрытия двух домов, полностью сгорели гараж и баня. Площадь пожара составила 179 м². Ликвидировать возгорание удалось в 01:00, сообщили сотрудники министерства журналисту AVOKADO. На вызов выдвигались 15 человек и пять единиц техники.


Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Да!
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