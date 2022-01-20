Огонь охватил один из частных домов в Кемерове

Накануне, 19 января, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице Заречной в кемеровском поселке Комиссарово. Очевидцы запечатлели на камеру огонь, которые охватил один из частных домов. Детали произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали сотрудники регионального МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 21:01. К моменту прибытия специалистов крыша и веранда одноэтажного дома горели открытым пламенем. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши, огонь полностью уничтожил веранду. Кроме того, обгорели стены дома. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. Один человек самостоятельно эвакуировался. Возгорание было ликвидировано в 21:23, на тушение выезжали шесть единиц техники и 23 человека, сообщили журналисту AVOKADO в МЧС Кузбасса.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем.