Огонь охватил один из частных домов в Кемерове

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Очевидцы сообщили о пожаре в Заводском районе кузбасской столицы. Журналист AVOKADO обратился в региональное МЧС, чтобы выяснить подробности.

Накануне, 19 января, в социальных сетях появились кадры, снятые на улице Заречной в кемеровском поселке Комиссарово. Очевидцы запечатлели на камеру огонь, которые охватил один из частных домов. Детали произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали сотрудники регионального МЧС.


Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 21:01. К моменту прибытия специалистов крыша и веранда одноэтажного дома горели открытым пламенем. В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши, огонь полностью уничтожил веранду. Кроме того, обгорели стены дома. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метра. Один человек самостоятельно эвакуировался. Возгорание было ликвидировано в 21:23, на тушение выезжали шесть единиц техники и 23 человека, сообщили журналисту AVOKADO в МЧС Кузбасса.


По предварительной информации, причиной инцидента могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Да!
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