Огонь охватил мебель и вещи в квартире пятиэтажки в центре Кемерова

Жители кузбасской столицы в Сети поделились видео утреннего пожара в городе. Со слов очевидцев, воспламенился дом у ТРЦ "Лапландия".

За подробностями по инциденту корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС, где факт возгорания подтвердили. По данным собеседницы, на проспекте Ленина загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки. Сигнал поступил в ведомство сегодня в 9:58.

– Горели мебель и вещи на площади 15 "квадратов". – уточнили для интернет-журнала.

Ликвидировать открытое горение удалось к 10:18. Предварительно, на тушение были направлены четыре единицы техники.