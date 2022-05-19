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Огонь охватил мебель и вещи в квартире пятиэтажки в центре Кемерова

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Очевидцы в социальных сетях сообщили о пожаре в квартире в одном из кемеровских пятиэтажных домов. В экстренных службах региона раскрыли подробности ЧП.

Жители кузбасской столицы в Сети поделились видео утреннего пожара в городе. Со слов очевидцев, воспламенился дом у ТРЦ "Лапландия".


За подробностями по инциденту корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС, где факт возгорания подтвердили. По данным собеседницы, на проспекте Ленина загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки. Сигнал поступил в ведомство сегодня в 9:58.

Горели мебель и вещи на площади 15 "квадратов". уточнили для интернет-журнала.

Ликвидировать открытое горение удалось к 10:18. Предварительно, на тушение были направлены четыре единицы техники.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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