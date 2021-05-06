Огонь охватил легковушку на обочине дороги в Кузбассе

0
Фото:  

Бушующий в легковом автомобиле огонь очевидцы засняли на камеру мобильного телефона, а материалы с пылающей на обочине машиной появились в социальной сети.

На кадрах и видеозаписи, которые свидетель происшествия разместил в сообществе Сети, видно, что на одной из улиц в городе Белово воспламенился легковой автомобиль.

– Перегрелась на солнышке, не забывайте в салоне бутылки с водой, могут спровоцировать пожар! (авторский стиль сохранен – прим. ред.) – указано в комментарии к публикации.

Транспортное средство полыхало на обочине дороги: пламя объяло корпус машины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу, о возгорании огнеборцам стало известно в 12:24. Однако на момент прибытия первого подразделения пожарных огонь полностью охватил автомобиль, передает сайт VSE42.Ru.


Информации о пострадавших не поступало, в данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24814

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined