Огонь охватил легковушку на обочине дороги в Кузбассе

На кадрах и видеозаписи, которые свидетель происшествия разместил в сообществе Сети, видно, что на одной из улиц в городе Белово воспламенился легковой автомобиль.
– Перегрелась на солнышке, не забывайте в салоне бутылки с водой, могут спровоцировать пожар! (авторский стиль сохранен – прим. ред.) – указано в комментарии к публикации.
Транспортное средство полыхало на обочине дороги: пламя объяло корпус машины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу, о возгорании огнеборцам стало известно в 12:24. Однако на момент прибытия первого подразделения пожарных огонь полностью охватил автомобиль, передает сайт VSE42.Ru.
Информации о пострадавших не поступало, в данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего.
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