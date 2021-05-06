Огонь охватил легковушку на обочине дороги в Кузбассе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу, о возгорании огнеборцам стало известно в 12:24. Однако на момент прибытия первого подразделения пожарных огонь полностью охватил автомобиль, передает сайт VSE42.Ru.

Информации о пострадавших не поступало, в данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего.