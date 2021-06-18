Огонь охватил крышу здания возле кемеровского вокзала

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Жители кузбасской столицы рассказали о воспламенении крыши жилой многоэтажки, которая расположена неподалеку от городского вокзала.

Горожане обратили внимание на густой черный дым, который валил от крыши жилого многоэтажного здания в Кемерове. При этом очевидцам происшествия удалось заснять инцидент на камеру мобильного телефона.

– Горит крыша жилого дома рядом с гос. Архивом Кемеровской области, – пояснили горожане.

В пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса дали оперативный комментарий по инциденту. С их слов, возгорание произошло в трехэтажном доме на проспекте Кузнецком.

– К моменту прибытия на место первого пожарного подразделения из-под крыши дома шел дым. На месте работают семь пожарных расчетов, – заявили сотрудники ведомства.

К настоящему моменту пожар локализован, но борцы с огнем продолжают проливку загоревшегося участка. Информации о причинах воспламенения не поступало.

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