Огонь охватил крышу здания возле кемеровского вокзала

Горожане обратили внимание на густой черный дым, который валил от крыши жилого многоэтажного здания в Кемерове. При этом очевидцам происшествия удалось заснять инцидент на камеру мобильного телефона.

– Горит крыша жилого дома рядом с гос. Архивом Кемеровской области, – пояснили горожане.

В пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса дали оперативный комментарий по инциденту. С их слов, возгорание произошло в трехэтажном доме на проспекте Кузнецком.

– К моменту прибытия на место первого пожарного подразделения из-под крыши дома шел дым. На месте работают семь пожарных расчетов, – заявили сотрудники ведомства.

К настоящему моменту пожар локализован, но борцы с огнем продолжают проливку загоревшегося участка. Информации о причинах воспламенения не поступало.