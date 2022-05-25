Огонь охватил кровлю цеха в Кузбассе

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Крупный пожар произошел в одном из городов Кемеровской области. Журналист AVOKADO выяснил подробности инцидента.

Сегодня, 24 мая, МЧС России сообщило о локализации возгорания в рыбоперерабатывающем цеху в Кузбассе. Сигнал о пожаре поступил в 10:34 по местному времени. Корреспондент AVOKADO обратился в региональное МЧС, чтобы выяснить подробности.


Специалисты рассказали, что инцидент произошел на улице Лизы Чайкиной в Ленинске-Кузнецком. Горела кровля производственного здания. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров. На момент выхода новости огнеборцы продолжают проливку и разбор конструкций, сообщили журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кемеровской области. Сейчас на месте работают 50 человек и 17 единиц техники, включая силы муниципалитета и других служб. Пострадавших нет.


Причина возгорания будет установлена.

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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