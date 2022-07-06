Огонь охватил караоке-бар в центре Кемерова

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Минувшим вечером в одном из караоке-баров кузбасской столицы произошло огненное ЧП, о чем корреспонденту AVOKADO рассказали в экстренных службах региона.

Во вторник, 5 июля, в 19:07 борцы с огнем получили сигнал о возгорании в одноэтажном кирпичном здании, что находится на улице Ноградская, 5/1, в Центральном районе города Кемерово. Как оказалось, огонь вспыхнул в караоке-баре. На тушение пламени на пяти автоцистернах выезжали 21 человек.

– На момент прибытия из-под крыши шел дым. До прибытия пожарных строение самостоятельно покинули 12 человек. В результате обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 1,5 м², прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 19:17. Обошлось без пострадавших. Причина возникновения огня до сих пор не установлена.

Да!
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