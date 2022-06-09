Огонь охватил грузовой автомобиль в Кузбассе

Накануне, 8 июня, в экстренные службы поступил сигнал о том, что в пгт Крапивинский на улице Парковой горит грузовой автомобиль ГАЗ-3302. Подробности произошедшего журналисту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что кабина "Газели" горит открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать в 12:56, привлекались пять человек и две единицы техники. Кабина грузовика обгорела внутри и снаружи.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность систем механизмов и углов транспортного средства.