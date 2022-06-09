Огонь охватил грузовой автомобиль в Кузбассе

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Пожар в кабине "Газели" произошел в Кемеровской области.

Накануне, 8 июня, в экстренные службы поступил сигнал о том, что в пгт Крапивинский на улице Парковой горит грузовой автомобиль ГАЗ-3302. Подробности произошедшего журналисту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.


Прибывшие на место пожарные обнаружили, что кабина "Газели" горит открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать в 12:56, привлекались пять человек и две единицы техники. Кабина грузовика обгорела внутри и снаружи.


Предварительно, причиной возгорания стала неисправность систем механизмов и углов транспортного средства.

Да!
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