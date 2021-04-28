Огонь охватил грузовик продуктовой сети на кемеровской трассе

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. В 15:27 по местному времени огнеборцы получили сигнал о воспламенении грузового автомобиля на трассе Алтай – Кузбасс в Гурьевском районе. Из опубликованной в Сети записи следует, что огонь уничтожил грузовик известной барнаульской торговой сети.

На ликвидацию огня прибыли четверо пожарных на одной автоцистерне.

– На момент прибытия открытым пламенем горел припаркованный грузовик с полуприцепом МАЗ 1997 года выпуска. В результате обгорел моторный отсек, сгорела кабина, обгорел полуприцеп, – передает слова ГУ МЧС сайт VSE42.Ru.

Пламя удалось потушить в 16:17. По предварительной информации пожар возник из-за неисправности электрооборудования.