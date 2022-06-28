Огонь охватил гаражи в Кузбассе на площади 130 м²

Сигнал о пожаре в гаражах на улице Пограничная в Прокопьевске поступил диспетчеру 27 июня в 17:17. На момент прибытия первого подразделения пламя объяло кровлю объектов. Возгорание удалось ликвидировать в 17:59 силами 10 человек и тремя единиц техники. Общая площадь составила 132 "квадрата".

– Предварительно, причина – нарушение правил технической эксплуатации и выборов аппарата защиты электрических сетей, – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Сгорели только крыши, а вот все остальное от огня уцелело. В результате инцидента никто не пострадал.