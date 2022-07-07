Огонь охватил двухэтажный дом и баню в Кемерове

Пожар возник вечером 6 июля на улице 7-я Линия в Кемерове. Возгорание возникло в двухэтажном жилом доме и бане, рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе кузбасского ГУ МЧС. К моменту прибытия первого подразделения, крыша дома и хозпостройка горели открытым пламенем. Возникла угроза для соседних зданий. Самостоятельно эвакуировались два человека.

Огнеборцы ликвидировали пожар в 19:06. От воздействия огня пострадала деревянная обрешетка крыши дома, а также мебель и вещи на втором этаже. Обгорели межэтажные деревянные перекрытия. Что касается бани, то деревянная обрешетка ее крыши сгорела и обрушилась. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра, отметили сотрудники министерства в разговоре с корреспондентом AVOKADO. Ликвидацией огня занимались десять человек и три единицы техники.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании печи.