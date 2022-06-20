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Огонь охватил дом и внедорожную технику в одном из кузбасских поселков

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Огнеборцы ликвидировали возгорание в Новокузнецком округе. Корреспондент AVOKADO узнал детали происшествия.

Сигнал о пожаре на улице Болотной в кузбасском поселке Нижние Кинерки поступил накануне вечером, 19 июня. К моменту прибытия первого подразделения, огонь полностью охватил жилой дом. Возгорание привело к частичному обрушению стропильных конструкций, деревянной обрешетки крыши, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Кроме того, стены дома полностью обгорели.


Также от огня пострадали деревянная облицовка в гараже, квадроцикл и снегоход. Общая площадь пожара составила 70 м². Пострадавших нет. Тушением занимались 15 человек и четыре единицы техники.


По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Да!
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