Огонь охватил дом и внедорожную технику в одном из кузбасских поселков

Сигнал о пожаре на улице Болотной в кузбасском поселке Нижние Кинерки поступил накануне вечером, 19 июня. К моменту прибытия первого подразделения, огонь полностью охватил жилой дом. Возгорание привело к частичному обрушению стропильных конструкций, деревянной обрешетки крыши, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области. Кроме того, стены дома полностью обгорели.

Также от огня пострадали деревянная облицовка в гараже, квадроцикл и снегоход. Общая площадь пожара составила 70 м². Пострадавших нет. Тушением занимались 15 человек и четыре единицы техники.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.