Огонь охватил дом и веранду в кузбасском городе

Мариинцы разместили в социальных сетях фотографию, на которой запечатлен охваченный огнем дом. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью 19 июля на улице Островского.
‒ Пострадали, ‒ ответили свидетели происшествия на вопрос о том, пострадали ли в результате возгорания люди.
В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 03:10. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горел частный жилой дом и веранда. В результате пожара, общей площадью 66 квадратных метров, здания обгорели внутри и снаружи. Ликвидировать возгорание удалось в 03:57, привлекались восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара будет установлена специалистами, отметили в министерстве.
Информация о наличии пострадавших выясняется и уточняется.
Загрузка комментариев