Огонь охватил дом и веранду в кузбасском городе

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Фото:  

Жители Кемеровской области поделились снимком горящего здания и сообщили, что в пожаре якобы есть пострадавшие.

Мариинцы разместили в социальных сетях фотографию, на которой запечатлен охваченный огнем дом. По словам очевидцев, инцидент произошел ночью 19 июля на улице Островского.

‒ Пострадали, ‒ ответили свидетели происшествия на вопрос о том, пострадали ли в результате возгорания люди.

В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о пожаре поступил в 03:10. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горел частный жилой дом и веранда. В результате пожара, общей площадью 66 квадратных метров, здания обгорели внутри и снаружи. Ликвидировать возгорание удалось в 03:57, привлекались восемь человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара будет установлена специалистами, отметили в министерстве.


Информация о наличии пострадавших выясняется и уточняется.

Фото:  
Да!
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