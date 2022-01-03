Огонь охватил автомобиль в центре Кемерова

Пользователь социальных сетей разместил видео, на которое попало тушение автомобиля в Кемерове. Судя по кадрам, загоревшаяся иномарка была припаркована на улице Дзержинского рядом с площадью Волкова. Возгорание произошло в передней части автомобиля: огонь вырывается из-под капота. На ролике также видна пожарная машина и специалисты, которые занимаются ликвидацией пожара.

Для тушения автомобиля были привлечены две единицы техники и семь человек. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на МЧС по Кемеровской области. Причины возгорания на момент публикации новости неизвестны.