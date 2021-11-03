Огонь ночью уничтожил квартиру в Кемерове

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Одна из квартир в доме на двух хозяев загорелась от печи поздней ночью в кузбасской столице. На место выезжали борцы с огнем. Подробности о возгорании редакции интернет-журнала AVOKADO озвучили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Сигнал о возгорании на улице Февральская поступил диспетчерам в 00:03. На место выехали 32 спасателя и 8 единиц техники, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем.

– На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. В результате пожара полностью уничтожена крыша строения, а в одной из квартир обгорели стены внутри, мебель и вещи на всей площади возгорания, – рассказали подробности корреспонденту AVOADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Также огонь повредил и деревянную обрешетку крыши бани. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра. Информация о пострадавших в результате происшествия в ведомство не поступала. По предварительным данным, жилище загорелось из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Да!
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