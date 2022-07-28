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Огонь на крыше кемеровской пожарной части напугал горожан

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Очевидцы сообщили в Сети, что в четверг, 28 июля, в столице Кузбасса загорелась пожарная часть. В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO прокомментировали происходящее.

В Сети появилась информация, что на ул. Патриотов, 26, где расположен Учебный центр ФПС по Кемеровской области, сегодня днем разгорелся пожар. Однако в экстренных службах региона эту информацию опровергли.


Как оказалось, огонь, что заметен на опубликованном во "ВКонтакте" видео, возник во время обновления кровли. Собеседница из ГУ МЧС по Кузбассу сказала AVOKADO, что сейчас работники проводят ремонт кровли здания, в рамках которого они жгут гудрон, от этого и возникло неуемное пламя, черный дым. Весь процесс находится под контролем специалистов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пожарные съехались к фастфуд-кафе в самом центре Кемерова.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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