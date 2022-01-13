Огонь испепелил трактор в кузбасском поселке

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Частный трактор сгорел в поселке Октябрьский. Подробности происшествия журналисту AVOKADO сообщили в экстренных службах.

Сигнал о возгорании сельскохозяйственной машины в поселке Октябрьском в Киселевске поступил борцам с огнем накануне в среду, 13 января, около 18:00 по местному времени. После звонка на место незамедлительно поспешили четыре специалиста на одном пожарном автомобиле.

На момент прибытия первого подразделения трактор был полностью охвачен огнем. В результате полностью выгорел салон транспорта, моторный отсек, панель управления и лакокрасочное покрытие, уточнили детали произошедшего в ГУ МЧС Кузбасса.

Площадь горения составила 15 квадратных метров. Предварительная причина воспламенения – неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства. Потушить горящую технику удалось в 18:40.

Да!
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