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Огонь испепелил металлический ларек у кемеровского Серебряного бора

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Металлический киоск вспыхнул в Рудничном районе кузбасской столицы. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, что неподалеку от охваченного огнем объекта расположен лес.

Очевидцы уточнили, что пламя от киоска перекинулась и на стволы расположенных вблизи деревьев, что едва не спровоцировало мощное пламя в Серебряном бору. Однако разрушительный огонь оперативно остановили специалисты.


За подробностями по пожару корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кемеровской области, где уточнили, что сигнал о возгорании на участке у строения №60б по проспекту Шахтеров поступал в ведомство вчера в 19:10. На тушение на одной автоцистерне выезжали четверо человек.

На момент прибытия внутри киоска происходило открытое горение. В результате обгорела деревянная обшивка. Общая площадь 5 "квадратов", – прокомментировала собеседница.

Предварительно установлено, что пламя возникло из-за неосторожного обращения с огнем.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что интернет-пользователи сообщили о пожаре в природном комплексе в городе Кемерово.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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