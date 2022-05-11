Огнеборцы занялись ликвидацией пожара у парка в Новокузнецке

Сегодня, 11 мая, новокузнечане поделились в социальных сетях роликом, снятым у парка "Лесная Республика". В объектив камеры очевидца попал огонь, распространяющийся по деревьям и сухой траве.

Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу за комментарием по данной ситуации. Сигнал о возгорании поступил сегодня в 15:06. На место выдвинулась одна единица техники и четыре человека.

На момент обращения журналиста AVOKADO в министерство ликвидация возгорания была еще не завершена.