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Огнеборцы обнаружили тело женщины после пожара в Кузбассе

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Тело жительницы Кемеровской области было найдено в сгоревшем доме. Сотрудники следственного комитета прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Накануне днем, 8 августа, в экстренные службы поступило сообщение пожаре в частном жилом доме и хозпостройках, расположенных на улице Почтовой в Тайге. Как следует из данных ГУ МЧС России по Кемеровской области, возгорание удалось ликвидировать в 15:32.


В кузбасском Следкоме корреспонденту AVOKADO рассказали, что после тушения пожарные обнаружили в доме тело 45-летней местной жительницы. Видимых признаков насильственной смерти не наблюдалось. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина гибели горожанки. По результатам будет принято процессуальное решение.


Как уточнили журналисту AVOKADO в региональном СУ СК, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Да!
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