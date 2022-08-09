Огнеборцы обнаружили тело женщины после пожара в Кузбассе

Накануне днем, 8 августа, в экстренные службы поступило сообщение пожаре в частном жилом доме и хозпостройках, расположенных на улице Почтовой в Тайге. Как следует из данных ГУ МЧС России по Кемеровской области, возгорание удалось ликвидировать в 15:32.

В кузбасском Следкоме корреспонденту AVOKADO рассказали, что после тушения пожарные обнаружили в доме тело 45-летней местной жительницы. Видимых признаков насильственной смерти не наблюдалось. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина гибели горожанки. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как уточнили журналисту AVOKADO в региональном СУ СК, по предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.